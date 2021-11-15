Küba’da Eylem Günü

Küba’da muhalif gruplar bugün “Değişim İçin Sivil Yürüyüş” adlı bir protesto gösterisi düzenliyor.

Yürüyüş öncesi Küba yönetiminden sert uyarılar geldi. Hükümet, yürüyüş sırasında devrim karşıtı gösterilere ve terör olaylarına asla izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Küba Dışişleri Bakanı eylemle ilgili olarak ABD’yi suçladı ve yürüyüşün Washington’un Küba’yı istikrarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi.

Bugün ABD’de yaşayan Kübalılar da özellikle yoğun olarak bulundukları Miami’nin de aralarında bulunduğu şehirlerde yürüyüşe destek eylemleri düzenleyecekler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuya ilişkin olarak dün yaptığı değerlendirmede “Küba hükümetine, barışçıl gösterilere izin vererek, halkın hükümet korkusu olmadan şiddete karşı durmasına, internet ve iletişim hatlarının açık olması ve haberleşme hakkına saygı amaçlı isteklerine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kübalı yetkililerse yürüyüşün mimarı olarak görülen Archipielago hareketinin liderri Garcia Aguilera’yı gözaltına alma tehdidinde bulundu.

Garcia, bugün yürüyüşe katılamayacak kişileri temsilen dün tek başına elinde bir beyaz gülle yürüyeceğini açıklamıştı ancak hükümet tarafından alınan önlemler nedeniyle bu yürüyüşünü yapamadı.

Son olarak Temmuz ayında düzenlenen eylemlerde polis ve asker göstericilere karşı güç kullanış ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Bu çerçevede birçok kişiye karşı açılmış davalar da halen devam ediyor.

Yürüyüşün düzenleneceği bugün aynı zamanda Küba’nın COVID-19 nedeniyle seyahat sınırlamalarını kaldırdığı ve okullarrda yeniden eğitimin başlandığı gün oluyor.