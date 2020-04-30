Küba’nın ABD Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

Yazan:
Alaturka Online
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Küba Dışişleri Bakanı Miguel Díaz-Canel Bermudez, Küba’nın ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı kınarken, “Ülkeler, topraklarındaki diplomatik misyonları korumalı” dedi.

ABD’nin başkenti Washington’da Küba Büyükelçiliği binasına, yerel saatle gece 2 sularında bir kişi tarafından ateş açıldı. Washington Post, saldırganın yakalandığını belirtirken, polisin saldırganın kimliğini açıklamadığını aktardı.

Büyükelçilik çalışanları saldırıdan etkilenmedi. Soruşturma yürütülüyor.

Küba Dışişleri Bakanı Miguel Díaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırının soruşturulacağı umudunu dile getirerek, “Bu saldırganlığı kınıyoruz. Ülkeler, topraklarındaki diplomatik misyonları korumalı” ifadesini kullandı.

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