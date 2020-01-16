Kubilay Aka’nın mesajları ifşa oldu… İhanet ortaya çıktı!

Kubilay Aka ile Miray Daner, Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3 yıllık ilişkisi Kubilay Aka’nın Hilal Altınbilek ile samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bitti. 2,5 aylık ayrılığın ardından çift yeniden bir araya geldi. İlişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka, aynı evi paylaşmaya başladı.

MESAJLARI İFŞA OLDU

Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayıran Kubilay Aka’nın bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu.

“DURUM BUDUR” DİYEREK İHANET İDDİASINI DOĞRULADI

Kubilay Aka, konuyla ilgili açıklama yapmak için Kanal D’de yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. Aka, “Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim” diyerek ihanet iddialarını doğruladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir’de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka’nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Akay genç kıza “İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil” yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi. İddialara göre kızdan sürekli video göndermesini isteyen Aka genç kıza duygusal vaatler bulunmuş ve bu vaatleri yerine getirmemişti. Gizli buluşmaların ardından genç kızla birden ilişkisini kesmesi genç kızı sinirlendirdi bu nedenle de genç kız intikam olarak mesajlarını 2. Sayfa ekibine göndererek Aka’yı ifşa etti.