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23 Nisan 2023
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Kucağındaki çocukla çatışmanın ortasında kaldı! Ölü ve yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup cadde ortasında tartışmaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine ateş açtığı anda yoldan geçen bir annenin kucağında bulunan çocuğa kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye götürüldü. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Silahlı çatışmada yaralandığı belirlenen 7 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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