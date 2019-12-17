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Küçük kızı istismar eden sapığa verilen ceza şoke etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi mahallesinde geçtiğimiz 5 Ekim’de meydana gelen olayda bina görevlisi Şaban S. (40), aynı binada oturan A.Ö. isimli kız çocuğuna apartmanda cinsel istismarda bulundu. A.Ö.(12)’nun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Şaban S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Şaban S., […]

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi mahallesinde geçtiğimiz 5 Ekim’de meydana gelen olayda bina görevlisi Şaban S. (40), aynı binada oturan A.Ö. isimli kız çocuğuna apartmanda cinsel istismarda bulundu. A.Ö.(12)’nun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Şaban S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Şaban S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mağdur A.Ö’nün ailesi şikayetçi olduklarını tekrarlayarak, “Güvenlik kameralarının görmediği bir noktada elini omzuma atarak, öptü” dedi.
SARKINTILIK DÜZEYİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE 3 YIL HAPİS
Sanık Şaban S. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, “Biz namusumuz için ölürüz. Benim de kızım var. Görev yaptığım sürece kimseye kötü gözle bakmadım. Koruyup, kolladım. Haklarımı vermemek için bana böyle bir iftira atıyorlar. Beraatımı istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Şaban S.’ye, eylemi ‘sarkıntılık’ düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. (DHA)

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