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30 Mart 2023
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Küçük Ömer otobüsün altında can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online


Kaza, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Koç, okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada duraktan hareket eden plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Koça çarptı. Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle caddenin 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Ömer Koç’un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı.  (DHA)

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