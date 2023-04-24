58.5 F
Los Angeles
24 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemKüçük Yusuf’u annesinin kucağında bayram ziyaretine giderken vurmuşlar

Küçük Yusuf’u annesinin kucağında bayram ziyaretine giderken vurmuşlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu’nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda’ya isabet etti. Yusuf Arda’nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı.

BAYRAM ZİYARETİNE GİDİYORLARMIŞ

Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı. Fatma Fıratokulu’nun oğluyla birlikte annesini ziyarete giderken olayın yaşandığı belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Arda Fıratokulu’nun cenazesini, akrabaları teslim aldı. Fıratokulu, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Mehmet Aslantuğ: Akbelen Ormanları için vatan haini olmayı göze alıyorum
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,474BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States