Küçükçekmece sahili ölü balık dolu

Avcılar’daki Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı’nın arkasındaki alanda da binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu.

Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

Gölün sahilden 100 metre açığa kadar kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu dikkat çekiyor. Sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de göze batıyor. .

“ACİLEN SORUN TESPİT EDİLMELİ VE TEDBİR ALINMALI”

Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada, gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gölden numuneler alındığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Alınan numunelerin sonuçlarının ivedilikle yapılıp, kamuoyuna açıklanması ve gerekli tedbirlerin artık hiç bekletilmeden yapılması çok önem arz etmektedir.

Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı,göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir.”

(DHA)



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