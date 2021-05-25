Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde gizlediği bıçakla sokakta yürüyen kişilere saldırdı.
Saldırı sonucu yaralanan 2 kişi vatandaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada saldırganın elinde gizlediği bıçakla yanında geçenleri bıçaklama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.