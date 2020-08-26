Kudüs Büyükelçisi Demirer'den Filistin davasına destek açıklaması

KUDÜS (AA) – Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin Filistin davasını ve iki devletli çözümü destekleme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Demirer, Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile görüştü. Görüşmede Demirer, başta uluslararası kararlar uyarınca iki devletli bir çözüme dayanan barışçıl ve adil bir yaklaşım olmak üzere, Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecindeki son sorunlar konusundaki tutumunu vurguladı.

Filistin'deki son siyasi gelişmelere ve Filistin yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleşme anlaşmasındaki tutumuna değinen Racub ise, Türkiye'nin, Filistin'i ve Filistinliler'in bağımsız, tam egemen bir devlet kurma hakkını her zaman desteklemesini övdü.

– İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.