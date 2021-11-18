Kudüs’te İsrail’in yıkım kararına protesto

Kudüs’te yer alan Al-Tur bölgesinde Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından evleri hakkında çıkartılan yıkım kararına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

İsrail, işgali altındaki Kudüs’te yerel halkın tepkilerine rağmen yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Kudüs’ün Al-Tur bölgesinde bir apartmanda yaşayan aileler, İsrail mahkemesinin evlerini bu hafta içinde yıkım ve İsrailli yetkililere bu ayın sonuna kadar 2 milyon Yeni İsrail Şekeli ödemleri kararına tepki göstererek bir araya geldi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI



Kudüs konusu üzerinde araştırmacı Fakhry Abu Diab yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek yıkımla tehdit edilen binanın önünde bir araya geldiklerini kaydetti. İşgalci İsrail belediyesinin, ruhsat vermediği halde Filistinlilerin ruhsat almadığını iddia ettiğini belirten Abu Diab, mahkemenin ailelere 12 Eylül’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkmaları için süre verdiğini, sonrasında İsrail güçlerinin apartmanı yıkacağını ve ceza ödeyeceklerini bildirdiğini aktardı. Abu Diab, bunun İsrail güçlerinin izlediği uluslararası hukuku çiğneyen bir politika oluğuna dikkat çekti.

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