Kudüs’ün eski şehir bölgesi ramazan ayı için süslendi

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin çarşı ve sokakları ramazan ayı için süslendi.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif’e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları, rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Mescid-i Aksa’nın, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçe gösterilerek Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete kapatılması dolayısıyla Eski Şehir bölgesi her yıl olduğu gibi süslenememişti.

İsrail işgali nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi, ramazan ayının gelmesiyle kısmen daha heyecanlı ve hareketli günlere sahne oluyor.

Ramazan, Kudüslülere on bir ay boyunca yaşadıkları baskı ortamından biraz olsun uzaklaşma imkanı veriyor, Eski Şehir’in sokakları kutsal ayın manevi atmosferiyle cıvıl cıvıl oluyor.

Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler, Harem-i Şerif’e çıkan yolları ve bu yollarda evlerinin dış cephelerini çeşit çeşit kandil ve fenerlerle süslüyor, evlerinin pencerelerine ve kapılarına ramazan ayının sembollerinden olan ışıklı ay ve yıldızlar asıyor.

Mescid-i Aksa’nın en önemli kapılarından Hutta Kapısı çevresi sakinlerince kurulan Hutta Gençlik Komitesi Sözcüsü Samir Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Böylece Harem-i Şerif’e ibadet için gelenleri karşılayacağız.” dedi.

Halil, bölge sakinlerinin bu yıl çok hızlı bir şekilde Eski Şehir bölgesini ve Hutta Kapısı bölgesini süsleyebildiklerini aktararak, “Biz, Eski Şehir bölgesinin Arap-İslam kimliğini korumak ve Batı Şeria ile iç Filistin’den (İsrail’e bağlı Filistin kentleri) gelen halkımızı da bu ruhla karşılamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl yeterince Müslüman ziyaretçilerin gelemediğine işaret eden Halil, Filistinlilere Mescid-i Aksa’ya gelme ve Eski Şehir bölgesi esnafından alışveriş yaparak destek olma çağrısında bulundu.

Halil, İsrail’in sağlık önlemlerini gerekçe göstererek özellikle Eski Şehir bölgesini kapatmaması için hiçbir bahanenin verilmemesinin önemine dikkati çekerek, “Bu yıl, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Eski Şehir’in desteklenmesini şevkle bekliyoruz. Özellikle de esnafın varlığını korumak için alışveriş yapılmasını istiyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de tüm sağlık önlemlerinin alınması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya gelişlerine herhangi bir engel çıkarmazken, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere ancak bireysel izinler veriyor.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden 23 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağı belirtilmişti.