Kuduz tedavisi gören 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Bitlis’te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanan ve 21 Ekim’den bu yana Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kuduz tedavisi gören 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Göldüzü köyünde köpekler tarafından ısırıldıktan sonra kuduz olan ve Ankara’da tedavi gören P.E ise sağlığına kavuşup taburcu oldu.