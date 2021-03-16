Külliyeyi yarım bırakıp borç takan Kabadayı cezaevinde

Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Kabadayı, ünlü sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın denetimli serbestliğine itiraz edip tutuklanmalarını istemesiyle de tanınmıştı…

Federasyonun merkezini kapatarak sırra kadem basan Kabadayı’nın Samsun’da cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, hakaret suçundan yargılanan Ahmet Kabadayı’ya mahkeme 2 ay 9 gün hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme 2018’de yaralama suçundan kesinleşmiş 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ahmet Kabadayı’ya verilen cezayı 3 yıl içerisinde tekrar suç işlediği için cezasını ertelemedi. Karardan bir süre sonra yakalanan Ahmet Kabadayı, cezaevine gönderildi. Kabadayı’nın Nisan ayının ortasında serbest kalacağı belirtildi. Ahmet Kabadayı’nın federasyonuna üye olan ve daha sonra anlaşamadıkları için ayrılan banka emeklisi Yaşar Engin kritik bilgiler verdi.

Engin, “Kabadayı, benden yanında çalışan sekter Ö.K’nın üzerine inşaat, beton işleri yapacak bir şirket kurmamı istedi. Bizde anonim bir şirket kurduk. Ancak daha sonra şirketi fesh etmemi istedi. Karşı çıktım. Aramız açıldı. Daha sonra ben başka bir şirket kurdum ve Ö.K’yı da yanıma aldım. Bu yüzden bana kin besledi. Küfür ve hakaret içeren mesajlar attı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum” dedi.