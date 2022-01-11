‘Külotla sahneye çıkmayın’ diyen İzzet Yıldızhan’a Hande Yener’den cevap

İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimleri eleştirdi. Türkücü, “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” dedi. Yıldızhan’ın açıklamalarının ardından Hande Yener Instagram hesabından mesaj paylaştı.

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Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi sanatçıların sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetler gündem olmaya devam ediyor.

Konu hakkında konuşan 9 çocuk babası, türkücü İzzet Yıldızhan’ın “Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum” sözlerine Hande Yener’den yanıt geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Hande Yener, “Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar… En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google’a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri” cevabını verdi.

İZZET YILDIZHAN’IN GRUP SEKS OLAYINDA DARP SORUŞTURMASI

İsveç’te 2005 yılında konser veren türkücü İzzet Yıldızhan’ın sonrasında bir otel odasında 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edilerek kolluk kuvvetleri tarafından karakola götürülmüştü.

2011 yılında ise İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan 4 kadınla grup seks yapmak için bir otelde bir araya gelmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yıldızhan, grup seks yapmak için buluştukları eskortların birine şiddet uyguladığından dolayı gece karakolda bitmişti.

İzzet Yıldızhan’ın 2020 yılında da DJ Aysu Varol’a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İzzet Yıldızhan Varol’u tanışmak için ofisine davet edince genç kadın bu davete tepki göstermişti. Aysu Varol, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve WhatsApp konuşmalarını ifşa etmişti.

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