Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı:

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesiyle geleceğin, onun asli sahiplerine emanet edildiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, 23 Nisan 1920'nin vatan toprakları topyekun işgal edilmeye çalışılan Türk milletinin, bütün imkansızlık ve yokluklara rağmen istiklal ve istikbalini kurtaracağına dair bağrında taşıdığı sarsılmaz inancının, eğilmez iradesinin vücut bulduğu gün olduğunu belirtti.

Bu inanç ve iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde yükseldiği temel, sahip olduğu anlam, amaç ve ruh olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisi, mukaddesata tertemiz ve samimiyetle bağlılık gibi milli ve manevi hasletleri İstiklal Savaşı'nda bir kez daha tecelli etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile simgeleşmiş ve nihayetinde bu karakter Türkiye Cumhuriyeti ile yeniden devletleşmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1929'da bugünü çocuklara armağan etmesiyle gelecek onun asli sahiplerine emanet edilmiş; uğruna savaşılan, canlar verilen, inşa ve ihya edilen her eserin güvencesinin, sebebi ve sonucunun çocukların tertemiz sineleri, berrak zihinleri ve engin hayalleri olduğu gerçeği bütün dünyaya gösterilmiştir."

Bakan Ersoy, mesajına şu ifadelerle devam etti:

"Bu gerçeğin yolunda çocuklarımızın huzuru, refahı, yarınları için attığımız her adımda 23 Nisan 1920'nin ruhunu, 29 Ekim 1923'ün emanetlerini taşıdığımızın bilinciyle asla yorulmadan, durup dinlenmeden ilerlemeyi sürdürüyoruz. Asırlar da geçse bu mirasın daima varislerine ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum."