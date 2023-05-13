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13 Mayıs 2023
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Kültür ve Turizm Bakanlığı da torpilsiz personel alacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması ile 128 kişiyi işe almak için ilan verdi.

İşe alınanların 36’sı büro elemanı, 29’u temizlik personeli ve 62’si de koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak. KPSS’den 60 ve üzerinde puan alan ve 35 yaşını doldurmamış adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylar en yüksek KPSS puanından başlayarak herhangi bir komisyonun karşısına çıkarılmadan en yüksek başarı sıralamasına göre işe yerleşecek.

Başvurular elektronik ortamda 26 Mayısta başlayıp 9 Haziran’da son bulacak. Seçimlerde iktidarın değişmesi halinde torpilsiz işe alımları da yeni iktidar gerçekleştirecek.

Alaturka Online
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