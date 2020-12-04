Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine gelir yardımı

İSTANBUL (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirterek, "11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz." dedi.

Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelen Bakan Ersoy, gazetecilere, dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının açılışını yaptıklarını anlatarak, "Sanatçılarımızla, müzik emekçilerimizle beraber iyi bir katılımla açtık. Başta Ankaralılar olmak üzere, bütün müzik camiası adına mekanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle müzisyenlere gelir yardımı adına bir proje üzerine çalıştıklarını açıkladığını anımsatan Ersoy, toplantıyı bu amaçla gerçekleştirdiklerini ve çerçeveyi hemen hemen netleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek. Ocak ayı itibariyle de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

Ersoy, proje kapsamında kişi başına 1.000 lira ödeme yapacaklarını belirterek, sözlerini, "İlk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz toplamda 20, 30 milyon civarında bir proje bedeli olacak diye tahmin ediyoruz. Bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar projenin tüm detaylarını netleştirip Yunus Emre Enstitümüzün web sitesinde açıklayacağız. Bundan sonra da bu projeye katılmak isteyen, gelire ihtiyaç duyan sanatçılarımızın bu siteden gelişmeleri takip etmesini istiyoruz." diye tamamladı.