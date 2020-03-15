Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı

KARS (AA) – Türkiye Kızak Federasyonunun Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 12 Mart'ta başlayan şampiyonanın son gününde, yıldızlar ve büyükler kategorisi yarışları yapıldı.

Kıyasıya mücadelenin sergilendiği yarışmaların ardından şampiyona, dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Türkiye Kızak Federasyonunun Kars temsilcisi Ebubekir Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel bir ortamda kazasız belasız tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek natürel kızak pistinin Sarıkamış'ta olduğunu belirten Urhan, "Çok başarılı, verimli bir organizasyon yapıldı, çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıl da bu tesiste dünya kupasının bir ayağını yapmayı planlıyoruz. Bundan sonra güzel organizasyonlarla çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Büyükler kategorisindeki milli takım sporcusu Yavuz İpek ise güzel yarışlar çıkardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Milli takımdaki başarılarımızın devamı, ülkemiz ve Sarıkamış'taki bu pist ile bu sporun gelişmesi için bu yarışlar çok önemli. Yaklaşık dört gündür burada çalıştık, Erzurum kafilesi olarak güzel sonuçlar aldık. İnşallah dünya kupası yarışmalarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Beyza Arzuti ise kızak pistini beğendiğini dile getirerek, "Hedefimiz milli takıma girip uluslararası yarışmalarda başarı elde etmek. Hocalarımız çok yardımcı oluyorlar, inşallah güzel başarılar elde edeceğiz. Siz de bize inanın." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular kategorilere göre şöyle:

Büyük çiftler: 1. Cengizhan Kaplan-Ahmet Gürkan Ağcakale, 2. Nurullah Ekinci-Ecrin Oğuz, 3. Yavuz İpek-Yusuf Özcan

Genç çiftler: 1. Alper Keleş-Emin Gedi, 2. Faruk Kara-Zehra Oksal, 3. Erdem Aslan Eylülnaz Tekin

Büyük erkekler: 1. Yusuf Özcan, 2. İsa Güzeloğlu, 3. Muhammed Said Özcan

Büyük kadınlar: 1. Aybüke Büyük Polat, 2. Beyza Arzuti, 3. Sinem Aydınlı

Genç erkekler: 1. Recep Furkan, 2. Cihan Çağrı, 3. Buğrahan Sırrı

Genç kızlar: 1. Nazlı Hilal Atmaca, 2. Serap Kara, 3. Nur Hilal Haşıl

Yıldız erkekler: 1. Alper Keleş, 2. Azat Küçük, 3. Erdem Aslan

Yıldız kızlar: 1. Berrak Arzuti, 2. Rümeysa Tarakçıoğlu, 3. Semanur Ölmez

Minik erkekler: 1. Batuhan Titiz, 2. Metin Kağan Yaşar, 3. Ömer Faruk Kara

Minik kızlar: 1. Rabia Oksal, 2. Eylül Naz Tekin, 3. Merve Mutlu