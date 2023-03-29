Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıkladı! Gaziantep FK ve Hatayspor’la oynanan maçlar sayılacak mı?

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi… Son haftaların gündem maddesi olan ‘Ligden çekilen Gaziantep FK le Hatayspor’la oynanan maçlar sayılmasın’ önerisi masaya yatırıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

‘Kabul edilebilir argümanları var’

Koç, “Toplantıya 12 kulübümüz katıldı. Mazereti olan arkadaşlara da bugün istişare ettiğimiz konuları yazıyla sorduk, cevap bekliyoruz. 7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Hatayspor görüş bildirmek istemedi. 31 Mart’a kadar görüşümüzü TFF’ye bildireceğiz. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig’e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var” dedi.

Koç sözlerine şöyle devam etti:

“Geldiğimiz nokta itibarıyla, bu konu hakkında 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları TFF’ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3’te 2’lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF’ye sunacağız. Kulüpler için yaşayan bir TFF kimliği kısa süre içinde gösterildi. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak. 31 Mart’a kadar görüşümüzü TFF’ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen 2 kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı.”

‘Emin değilim’

“Play-off, medyanın gündeminde ama burada konuşulmadı. Sezonun 3’te 2’si bitmişken, play-off kararı almak doğru değil. Böyle radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar mantıklı, emin değilim.”