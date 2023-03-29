Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı bugün!

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig’den çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da bu gelişme sonrasında 2 takımın ligden düşmeyeceğini ama kalan maçlarının 3-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlanacağını açıklamıştı. Bu karara Beşiktaş’tan tepki gelmişti.

Konuyla ilgili olarak geçen hafta yapılan divan kurulu toplantısında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş Başkanı olarak, yönetim olarak gerekeni yapıyoruz. Maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Bu düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekir. Fenerbahçe ve Galatasaray lobisinin harekete geçmesi, Beşiktaş muhaliflerinin saldırıya geçmesi ve sosyal medyadaki ağır yazışmalarla TFF’nin elini rahatlatmıştır. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. Biz sadece adaletten ve haktan bahsettik” demişti. Siyah-Beyazlılar, konunun peşini bırakmıyor…

Sonuç, TFF’ye iletilecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Süper Lig’den çekilen 2 kulübün bu sezonki tüm maçlarının oynanmamış sayılması talebi, bugün Kulüpler Birliği toplantısında oylamaya sunulacak. Saat 14.00’te Maslak’ta gerçekleştirilecek olan toplantıda başkanlar, Çebi’nin fikriyle ilgili olarak görüş bildirecek. Çıkacak sonucun toplantı sonrasında açıklanması ve kararın TFF’ye iletilmesi planlanıyor.