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27 Nisan 2023
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Kumar baskınında 50-60 kişilik gizli bölme bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 adreste tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlarda tombala oynarken yakalanan 215 kişiye 871 bin 825 lira para cezası kesildi. İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Şüpheliler G.A. ve Ö.T. hakkında Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘mühür bozma’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Mühürlenen işletmelerden birinde olası baskında, kumar oynayanların saklanması için kapısı kumandalı 50- 60 kişilik özel bölme yapıldığı saptandı. (DHA)

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