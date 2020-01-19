Kumar masasında yakalandığı iddia edilen AKP’li milletvekili konuştu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, hükümete yakın bir gazetede çıkan “Hakkı Köylü kumar masasında yakalandı, muhabirlere saldırdı” şeklinde çıkan haberlere cevap verdi.

Kumar oynandığı iddia edilen Şerife Bacı Öğretmenevi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Hakkı Köylü, şunları söyledi:

“ODAYA ÜÇ KİŞİ BİRDEN GİRDİ”

* Akşam bazı olaylar oldu burada. Yukarıda bizim bir odamız var. Gelen misafirlerimizi ağırladığımız, zaman zaman birlikte oturduğumuz özel bir oda. Gece geç saatlerde saat 00.00’yi biraz geçmişti herhalde. Buralarda üç kişinin dolaştığını söylediler, biz de önemsemedik tabii. 00.00’ı biraz geçerken kapıyı sert bir şekilde açıp içeri üç kişi girdi.

“SAĞI SOLU ÇEKMEYE BAŞLADILAR”

* Birinin elinde mikrofon, birinin elinde kamera ve “Biz size baskına geldik. Burada kumar oynuyorsunuz, kumarı bastık” diye başladılar. Kendilerine burada kumar falan oynanmadığını ama buranın özel bir oda olduğunu, buraya kimsenin paldır küldür giremeyeceğini söyledim. “Kameraya alıyoruz” diyerek sağı solu çekmeye başladılar. Dışarı çıkın dedik, çıkmadılar. Polis geldi, dışarı çıkardı.

“ALLAH’TAN HİÇ KIBRIS’A GİTMEDİM”

* Öğretmenevinde kumar oynanmadığını hepiniz bilirsiniz. Benim kumar oynamadığımı da herkes bilir. Bununla da yetinmemişler, “Bizi dövdüler” diyorlar. “Hakkı Köylü Kıbrıs’ta da kumar oynadığı için çok kumar borcu var, kumar borcunun bir kısmını eski belediye başkanı kapattı” şeklinde de yazmışlar. Nasıl bu kadar ahlaksızca olabiliyor insanlar onu da anlamıyorum. Allah’tan hiç Kıbrıs’a gitmedim.

“EŞKIYA GİBİ ADAMLARMIŞ”

* Sayın Ahmet Davutoğlu bir konuşmasında “Hakkı Köylü soruşturma komisyonu başkanıyken bakanlardan üç tanesinin Yüce Divan’a gidebileceğini, bir tanesinin gitmemesi gerektiğini söyledi” diye bir söz söylemiş bir yerde. Bunun için benden cevap istiyorlar. Ben bunlara bir cevap vermedim. Eşkıya gibi adamlarmış. Bazı soytarıların ortaya çıkıp benim hakkımda dedikodu yayması beni hiç küçültmez, benim itibarımı da zedelemez. Sağcısı solcusu, iktidarı muhalefeti, hepsi benim nasıl insan olduğumu bilirler. (İHA)