Kumpası yendi sıra terörü yenmeye geldi

Eyüp Camii’ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Emin ÖZGÖNÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca 28 generalin yeni görevlere ataması yapıldı, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi. Atamalarda bir isim dikkat çekti. İstanbul’daki Eyüp Camii’ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve Balyoz kumpas davasında 21 ay tutuklu kalıp, 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

BİTLİS’TE GÖREVLİYDİ

İlbey, 2003’deki sahte keşif raporu nedeniyle yüzbaşı rütbesindeyken tutuklanmış ve yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. İlbey 2019’da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bitlis İl Alay Jandarma Komutanlığı’na atandı. Dün çıkarılan kararname ile de Jandarma TEM Başkanı oldu. Balyoz Davası’nda “Ayakkabıların içine koyacağı patlayıcı ile Fatih Camii’ni bombalayacağı öne sürülen ve 3 yıl tutuklu kalıp 16 yıl hapse mahkum edilen Albay Ali Demir de daha önce tuğgeneralliğe terfi etmiş, geçen yıl ise emekliye sevkedilmişti. Demir 5-7 Mart 2003’de yapılan ve Balyoz darbe planı hazırlandığı öne sürülen seminere katılmadığı halde tutuklanmıştı.