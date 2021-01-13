Kupada maçın ardından

KONYA (AA) – Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor'a elenen Gaziantep FK'nin antrenörü Erdal Güneş, "Artık bütün dikkatimizi lige vereceğiz." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça her zamanki sistemle başladıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını belirten Güneş, "Öne geçme fırsatları da yakaladık. Ama maalesef değerlendiremedik. Daha sonra şanssız bir yan top gol oldu. İkinci golde de bireysel bir hata oldu ve 2-0 geriye düştük. Maça tutunma adına devre arası sistem değişikliğine gittik. Risk almak zorundaydık maçı çevirmek adına. Oyuncu değişikliği yaptık. Çok iyi başlamasak da sonlara doğru baskı kurduk. Gölü de bulduk ama erken gol bulsaydık belki maçın senaryosu değişebilirdi." diye konuştu.

Oyuncularının iyi performans sergilediğini anlatan Güneş, "İyi mücadele ettik. Maç adına tesellimiz sakatımız olmadı, cezalı oyuncumuz yok. Birkaç gün sonra lig maçımız var. Artık bütün dikkatimizi lige vereceğiz. Ligde iyi bir gidişatımız var. Üst sıralardayız. Orada tutunmaya çalışacağız." dedi.