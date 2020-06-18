Kupada maçın ardından

ANTALYA (AA) – Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçı farklı skorla kazanmayı beklemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, rakibin daha agresif ve baskılı oynayacağını düşündüklerini belirterek, "Biz tam tersini yaptık. Herkes bizim defansta bekleyip, kontratakla gole gideceğimizi düşünürken, biz rakibe önde basarak hataya zorladık. Kazandığımız topları iyi değerlendirdik. İlk yarı 2-0 öne geçtik, ama ilk yarı fark 4-5 de olabilirdi. Baya gol pozisyonuna girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı." diye konuştu.

Finale adlarını yazdırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Bulut, sezon başından beri futbolcuların verdikleri taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttığını kaydetti.

Erol Bulut, ligde 6. sırada olduklarını aktararak, "Kupada finale çıktık. Ligde ve kupa finalinde istediklerimizi elde etmek istiyoruz." dedi.

Ligde oynadıkları Medipol Başakşehir maçındaki tutuk oyunun nedeninin kupa maçı olup olmadığı sorusu üzerine Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"Kesinlikle değil. Biz İstanbul'a gittiğimizde oradan en az bir puan çıkarabiliriz, düşüncesiyle gittik. Tabii oyun geneline baktığımızda bugün burada gerçekleştirdiğimiz performansı orada göstermedik. Ama o maçta da ilk yarı ortada geçmişti. İkinci yarı biz daha çok topa sahiptik ve kontrollü oyun bizdeydi. Kornerden yediğimiz golün ardından maçın kaderi değişti. Sonuç itibarıyla kaybettiğimiz bir maç oldu."



– Tamer Tuna: "Yapılabilecek tüm hataları bir güne sığdırdığımız bir maç oldu"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise karşılaşmada arzuladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Bunun kendileri için üzücü olduğunu kaydeden Tuna, "Yapılabilecek tüm hataları bir güne sığdırdığımız bir maç oldu. Hedefimiz finale kalmaktı, kupayı kazanmaktı. Kendimize iki hedef oluşturmuştuk. Geldiğimizde ilk planda tamamıyla ligde devam etme hedefi vardı. Kupayı da bu oyuncularımızla bu seviyeye getirdik. Göztepe'yi, Sivasspor'u eledikten sonra Alanyaspor ile oynadık." ifadelerini kullandı.

Tuna, tüm oyun planlarını, düşüncelerini farklı şekilde yansıtmak istemelerine rağmen iki duran toptan gol yediklerini dile getirdi. Bu tarz maçlarda, yenilen gollerin rakip adına olumlu olmaya başladığını dile getiren Tuna, "Bazı hamleleri yaptık, ikinci yarıda riskler aldık ama ikinci yarının başında yaptığımız hata bize gol olarak geri dönünce maalesef döndürülemeyen maç haline geldi." yorumunu yaptı.

Oyuncularıyla ilgili bugün eleştirilecek çok nokta olduğuna dikkati çeken Tuna, "İstediğimize ulaşamadık. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz oyun gücünün, oyuncularımızın arzusunun ve disiplinimizin hiç görünmediği karşılaşma oldu. Bunu yaşamak önemli. Büyük tecrübe edindik. Bugün istediğimiz hiçbir şey olmadı. Gücümüzü, kalitemizi ve özelliklerimizi hatalar nedeniyle ortaya koyamadığımız bir gece yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

Tamer Tuna, Beşiktaş galibiyetini getiren performansın bu maçta neden gösterilmediğinin sorulması üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"Ligde iyi bir seri yakaladık ve 9 maçtır kaybetmiyoruz. Çaykur Rizespor maçıyla bu seriye devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçından sonra performans anlamında bu geçişi yaşayacağımızı ben de tahmin etmedim. Maç öncesi takımımız iyi seviyedeydi. Beşiktaş maçındaki performansımızı kupa maçında sürdüremedik."