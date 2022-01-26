Kur düşükken giren kârlı çıkacak

Devreye alındığı ilk hafta kur korumalı mevduat sistemine geçenler şu anki seviyeler göz önüne alındığında avantajlı çıkacak.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Açıklanmış resmi enflasyon oranı %36.08 seviyesinde iken, önümüzdeki kısa dönemde %50’lere tırmanarak 2022 Eylül ayına kadar görünen ufukta bu yüksek seviyede devam edeceği bekleniyor. Resmi rakamlara göre bile ortada en az 22 puanlık bir negatif faiz oluştu. Bu kadar yüksek bir negatif reel faiz tasarruf sahiplerini de paralarını nasıl koruyacakları konusunda ikilemde bırakıyor. Bankalar kur korumalı mevduat ile korumasız, standart mevduata farklı faizler uyguladığı için TL mevduatı olan birçok kişi tercih yapmakta zorlanıyor.

DAR BANTTA SIKIŞTI

21 Aralık’ta sistemin açıklanmasıyla birlikte dolar kuru 12 liranın altına gerilediğinde sisteme ilk girenlerin şu anki dolar kuru seviyeleri göz önüne alındığında kârlı çıktığı görülüyor. Dolar kurunda fiyat hareketleri sene başında bu yana 13.30 ile 13.65 lira arasındaki dar bantta sıkışmış durumda. Şimdilerde dar bantta hareket eden döviz kurları üzerinden sisteme geçenlerin elde edecekleri getiriyi ise para piyasalarını seyri belirleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Aralık’ta kur korumalı mevduatta en yüksek faizin politika faizinin 3 puan üzeri olarak yani yüzde 17 olarak belirlendiğini ilan etti.

24 Aralık’ta 100 bin TL bakiyeli 92 gün vadeli kur korumalı mevduat hesabı açıldığında, hesabın açıldığı gün Merkez Bankası’nın açıkladığı 11.67 lira seviyesindeki (11.6738 TL) dolar kuru esas alındığında, vade sonunda yani 26 Mart’ta elde edilebilecek geliri hesapladık.