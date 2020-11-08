Kur farkı faturası 61.7 milyar TL

Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yaptırılan köprü ve tüneller için 2014-2019 yıllarında Hazine’nin şirketlere ödediği kur farkı toplamı 61 milyar 719 milyon 332 bin lira oldu. Sadece 2019 yılında şirketlere 10 milyar 117 milyon lira kur farkı ödendi. Avrasya Tüneli işletmeye açıldığı 26 Aralık 2016 günü dolar kuru 3.51 idi. Bugün ise 8.5 lirayı aştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu parayla, 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 adet Çanakkale Köprüsü ya da 6 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabileceğini söyledi. Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayıştay Başkanlığının yayınladığı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’na göre Hazine’nin garantili ödemeleri için yandaş şirketlere ödediği kur farkı toplamı dudak uçuklatmaktadır. Yandaş şirketlere ödenen kur farkı tutarı 2019’da 10 milyar 117 milyon 321 bin lira, 2018’de 25 milyar 117 milyon 477 bin lira, 2017’de 8 milyar 798 milyon 220 bin lira, 2016’da 3 milyar 748 milyon 570 bin lira, 2015’te 9 milyar 284 milyon 858 bin lira, 2014’te 4 milyar 652 milyon 884 bin lira oldu.”

Katlanarak artıyor Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri ve otoyollar için Hazine’nin kasasından 2020 için 7 milyar 876 milyon 980 bin lira çıkacak ve 2021 için 14 milyar 49 milyon lira ödenmesi planlanıyor. Bu rakam 2022’de 16 milyar 901 milyon lira ve 2023’de ise 17 milyar 395 milyon lira olacak. Yıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi verilen Avrasya Tüneli’nin maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar idi. 2020 için başlangıç ödeneği olarak 458 milyon lira ayrıldı ancak haziran sonuna kadar 295 milyon 76 bin liralık kısmı aktarıldı. 2021’de bu tutarın 540 milyon lira, 2022’de 308 milyon lira, 2023’te ise 248 milyon lira olması bekleniyor.