Kur farkı vergisi türbülansı artırır

İktidar yeni kaynak arayışına girerken bir süredir döviz mevduatından kur farkı vergisi alınması fikri gündeme getiriliyor. Bu yönde bir kararın döviz hesaplarından yastık altına kaçış getireceğini belirten ekonomi eski bakanı Ufuk Söylemez, “Bu da var olan ekonomik türbülansı daha da derinleştirir. Böyle bir vergi getirilip TL’ye reel faiz verilmezse, fiili kambiyo kontrolüne adım atılmış olur. Dövizle borçlananlar kur farkından zarar ediyorlar, onların zararı ne olacak? Böyle şapkadan tavşan çıkaran cin fikirlere ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor, ekonomik buhranı daha da artırır” dedi.

KASABA KURNAZLIĞI

Söylemez, ekonominin gerçek sorunlarına, kalıcı ve ciddi bir program dahilinde, kamuoyunun da ikna ve desteği ile ve bir planlama aklıyla ortaya koyulabilecek bir istikrar programı ile çözüm getirmenin en doğru ve gerçekçi yol olduğunu söyledi.

Halen kurumların döviz hesaplarından vergi alınıyor. Vatandaşın döviz mevduatında kur farkından da vergi alınmasının ana paranın vergilendirilmesi anlamına geleceğini belirten Söylemez, “Kur farkı ana paranın sağladığı nema olarak görülemez. Örneğin 100 doları olan bunu bankaya yatırdığında lehte kur farkından vergi keserseniz ona 95 dolar ödemek zorunda kalabilirsiniz ve bu mevduata dolaylı el koyma anlamına gelir” ifadesini kullandı. Söylemez, serbest piyasa ekonomisinde bu tip “kasaba kurnazlıklarının” yeri olmayacağını söyledi.

FAİZİ SEBEP GÖRENLER VERGİ İLE DOLARİZASYON BİTER SANIYOR

Türkiye’de toplam mevduatın yüzde 55’inin döviz hesaplarında olduğunu ve dolarizasyonun ekonomide yaşanan olumsuzlukların bir sonucu olduğunu vurgulayan Ufuk Söylemez, “Faizi sebep olarak gören zihniyet ile kur farkından vergi alınmasının dolarizasyonu önleyeceğini düşünen zihniyet aynı. İkisi de sonucu sebep olarak görüyor” dedi. Söylemez, dolarizasyonu önlemenin yolunun ek vergi getirmek olamayacağını belirterek, “Öncelikle yüksek enflasyonun, hukuk devletinden uzaklaşmanın ve kötü yönetimin neden olduğu TL’nin aşırı değer kaybını önlemeniz gerekiyor. Bugün dolarizasyonun geldiği nokta bu olumsuzlukların sonucudur. Bu absürt bir tartışmadır, mevduat sahiplerini tedirgin etmekten başka bir işe yaramaz” ifadesini kullandı.