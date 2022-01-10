Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarının 107,6 milyar TL’ye yükseldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Yaklaşık 28,2 milyar TL’den başlayan kur korumalı mevduat hesapları bugün itibariyle 107,6 milyar TL’ye yükseldi. Cari fazla veren ülke durumuna gelmek istiyoruz. Ayrıca, iş adamlarımız için yakın zaman içerisinde kredi garanti fonu (KGF) paketi hayata geçiriyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bakan yardımcısı Gürcan basına açık şekilde Türkiye’nin ekonomik görümüne dair sunum gerçekleştirirdi. Ardından sunumun sonunda soru cevap ile basına kapalı şekilde devam etti.

Toplantıda konuşan Gürcan, “Yastık altında ki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde adımlar atmaktayız. Bu kapsamda asgari milyem değerlere ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Yatırımların teşviki için uzun vadeli kredi ve kefalet imkanı KGF paketinin geliştirilmesine yönelik çalışmaktayız. Ayrıca, iş adamlarımıza duyulur yakın zaman içerisinde KGF paketi hayata geçecek” dedi.

YAKIN ZAMANDA KGF PAKETİ HAYATA GEÇECEK

Gürcan, “Kur korumalı TL mevduat katılım uygulamasını henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşımızın çok ciddi teveccühünü görüyoruz. Yaklaşık 28,2 milyar TL’den başlayan kur korumalı mevduat hesapları şu anda 107,6 milyar TL’ye yükseldi” dedi.

Gürcan son olarak Vatandaşın katılımının yoğun olduğunu görebiliyoruz. Buda sistemin ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. Yastık altında ki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde adımlar atmaktayız. Bu kapsamda asgari milyem değerlere ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Yatırımların teşviki için uzun vadeli kredi ve kefalet imkanı KGF paketinin geliştirilmesine yönelik çalışmaktayız. İş adamlarımıza duyulur yakın zaman içerisinde KGF paketi hayata geçecek” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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