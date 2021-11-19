KUR KRİZİ BÜYÜYOR #shorts

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TCMB’nin faiz kararı Financial Times başta olmak üzere birçok yabancı basının sayfalarında yer aldı.İngiltere'nin en köklü gazetelerinden Financial Times, TCMB'nin kararını kararını nasıl değerlendirdi? Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 52 kuruş, motorinin litresine 50 kuruş ve otogazın litresine 45 kuruş zam geldi. —

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