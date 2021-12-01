Kur patladı mutfakta sıkıntıya düştük

İktidara yakın Memur-Sen’in Başkanı Yalçın dövizdeki artışın yol açtığı zam yağmuruna isyan etti, ilave ödeme istedi

Erdoğan SÜZER

Son dönemde kurun aşırı yükselmesiyle fiyatlarda yaşanan zincirleme zamlar iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’i bile isyan noktasına getirdi. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına online katılan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e 3 ay önce birlikte imzaladıkları toplu sözleşme zamlarının anlamını yitirdiğini ifade edip milyonlarca memur ve emekliye ilave ödeme talep etti. Doların ve altının aşırı yükseldiğini, temel gıdaya büyük zamlar geldiğini belirten Yalçın, kayıpların telafisi için ‘ek protokol’ imzalamayı teklif etti. Yalçın, eleştirisini şöyle dile getirdi:

“Toplu sözleşmenin ardından geçen 1 Eylül ile 30 Kasım arasında çeyrek altında yüzde 49, dolarda yüzde 52.16, Euro‘da yüzde 45.2, benzinde yüzde 25 artış yaşandı. Temel gıda fiyatlarında, pazardaki sebze ve meyvelerde, ulaşımda ve birçok giderde büyük oranda artış yaşandı. Bu veriler, kamu görevlilerinin alım gücünün azaldığını, mutfakta sıkıntıya düştüklerini göstermektedir.”

3 TALEBİMİZ VAR

Başkan Yalçın, iktidardan şu 3 talepte bulundu: Gelir Vergisi oranını yüzde 15’te sabitleyin. Vergi matrahını yükseltin, 3 ayda kur ve enflasyon artışından kaynaklanan gelir kayıplarının telafisini sağlayacak ilave ödeme yapın.