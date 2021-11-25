Kur ve faizde dalga derin, ilk 6 ay puslu

Gelecek yılın ilk 6 ayında kur baskısı ile faiz ve dövizlerde dalgalanmalar bekleyen iş dünyası ikinci altı ayda ise seçim belirsizliğinin risk yaratacağına dikkat çekti.

Sayime BAŞÇI

Her yeni günde yeni bir rekora imza atan döviz kurları iş dünyasında yatırımları zorlaştırıp bütçelerde zararlara neden olurken, 2022’nin ilk 6 ayı için hem kurda hem de faizde büyük dalgalanmalar bekleniyor. 2022 için bütçe yapmakta zorlandıklarını ve kurun seviyesinden çok bir gün içinde yaşanan iniş çıkışların büyük zorluk yarattığını aktaran iş dünyası temsilcileri, gelecek 6 ayda yüksek bir kur baskısı yaşanacağına işaret etti. Bu süreçte Türkiye’de değersiz TL ile şirketlerin ucuzladığına dikkat çekilirken, yatırım ortamında da belirsizliklerin olduğu vurgulandı.

GÜVEN SORUNU YARATIYOR

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bir araya gelen Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin temsilcileri, 2022’ye belirsizlik ve volatilitenin damga vuracağını aktardı. Kur zararlarının bilanço anlamında hiç hoş olmayan neticelere götürdüğünü aktaran Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, “2022’nin sıkıntısı volatilite. İş dünyası için dövizin düşük seviyede olması elbette önemli ama daha önemli olan istikrarlı olması. Bilsek ki bu seviyede kalacak küçük oynamalar ile biz iş dünyası olarak bunu ayarlayabiliriz. Bir hafta, 10 gün içinde derin dalgalanmalar insanı güven anlamında nereye gidiyoruz durumuna getiriyor” dedi

1 HAFTADA GELİR ERİDİ

Tüm dünyada CEO’ların enflasyon, tedarik zinciri sıkıntıları ve çalışma ortamını konuştuğuna dikkat çeken Pegasus CEO’su Mehmet Nane, her zaman krizle yaşadıklarını belirterek, “2019 hariç gün yüzü görmedik” dedi. Konuşmasında krizlerden fırsatlar yaratmaya çalıştıklarını anlatan Nane, kur dalgalanmalarının etkilerini ise şöyle özetledi: “Önümüzdeki altı ay zorlu geçecek. Bütçelerimizi yapıyoruz şimdi. 2022 yılındaki iç satışlarımız değişmiyor. Aynı yolcu sayısı, aynı uçak sayısı ile 1 haftada 45 milyon Euro daha az gelir elde edeceğimizi hesaplıyoruz. Her şey aynı ama Euro ile kendimizi rapor ettiğimiz için 1 haftada kur bizi 45 milyon Euro geriye attı.”

Seçim sürecinde öngörülebilirlik azalıp belirsizlikler artacak

Akfen CEO’su Selim Akın seçim dönemine dikkat çekerek, “2022’nin 3. ve 4. çeyreklerinde seçimi konuşacağız gibi görünüyor. Bu da belirsizliklerin artacağı bir süreç olabilir. Bu süreci; öngörülebilir bir ortamda, ekonomik disiplinden taviz vermeden atlatmak istiyoruz. İç piyasa elverirse ve fiyatlar iyileşirse 2022’nin 2. çeyreğine doğru enerji tarafında halka arz planlıyoruz” dedi.

Kur baskısı yüksek, faiz belirsizlikleri çok yoğun olacak

2022’nin ilk 6 ayında yüksek kur baskısı yaşanacağını anlatan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş “Ortam yatırım yapmak adına belirsizlikler barındırıyor ama her belirsizlik fırsat getiriyor. İlk 6 ay kur volatilitesi ve faiz konusunda yüksek belirsizliğin olduğu bir dönem bekliyoruz ikinci altı ay için de biraz daha stabil bir ortam bekliyorum” değerlendirmesini yaptı.

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