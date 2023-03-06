Kuraklık endişesi büyüyor: İşte Berdan Barajı’nın son hali

Kış ayını büyük ölçüde yağmursuz geçiren Mersin’de kuraklık endişesi başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi sonrası kentte yaşanan göç dalgasıyla nüfusu 2 milyon 700 binlere ulaştığı ifade edilen Mersin’e su akışını sağlayan Tarsus’taki Berdan Barajı, neredeyse kurumaya yüz tuttu. Kuraklık endişesi yaşanan kentte yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen Pamukluk Barajı’nın kısa sürede devreye alınması istendi.

“MERSİN ÇOK ŞİDDETLİ KURAKLIK KATEGORİSİNE GEÇTİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in ‘Çok Şiddetli Kuraklık’ kategorisine geçtiğini belirterek, “Depremle artan, yaz aylarında daha da artacak nüfusumuzu öngörerek çalışmalarımıza hız kazandırdık. DSİ Genel Müdürlüğü, Pamukluk Barajı arıtma-isale hattını geç kalmadan başlatmalıdır. Her damla su çok kıymetli” dedi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileri de özellikle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Pamukluk Barajı’nın devreye alınması gerektiğini vurgularken, bireysel olarak alınabilecek konularda da su tasarrufu konusunda vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

DEPREM GÖÇÜ SU TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Mersin Su Kanalizasyon Genel Müdürlüğü(MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi’ne kış ayı olmasına rağmen maksimum kapasiteye yakın yaklaşık yüzde 93 ile yüzde 96 oranlarında su çektiklerini açıkladı. Özellikle yaz aylarında su tüketiminin yüzde 50 oranında artacağını öngören MESKİ, yaşanan kuraklıkla da birlikte kentte ciddi oranda su sıkıntısı çekilebileceğine vurgu yaptı.

“OLAĞANÜSTÜ KURAK İLLER ARASINDA YER ALIYOR”

MESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Dr. Emel Deniz Avcı, “İlimiz en son yayınlanan kuraklık haritasında ‘Olağanüstü Kurak İller’ arasında yer almakta. Bunun hem iklimle hem de ilimizdeki hızlı nüfus artışı ile alakası var. Özellikle Suriyeli mülteciler ve bununla beraber en son yaşanan deprem felaketi sonunda ilimize yaşanan göçle birlikte su tüketimimiz ciddi oranda arttı.” dedi.

“NÜFUSUMUZ NEREDEYSE 2 MİLYON 700 BİNİ BULMUŞ VAZİYETTE”

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Avcı, “Her ne kadar ilimizin tabela nüfusu 2 milyon olsa da şu anda bir gerçeklik var ki bu 2 milyonun üzerinde yaklaşık 700 bine yakın vatandaşımız şu anda Mersin’de ikamet eder vaziyette. Bunların arasında hem Suriyeli mülteciler hem Rusya savaşından ülkemize gelen misafirlerimiz ve bunun yanında depremden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte nüfusumuz neredeyse 2 milyon 700 bini bulmuş vaziyette. Bu da su tüketiminde beraberinde bir artışı getiriyor. Bizim en fazla pik dönem dediğimiz geçen yılki Kurban Bayramı dönemindeki su tüketimi ile kıyasladığımızda ortalama yüzde 15’lik bir artışı şu dönemde görebilir vaziyetteyiz” diye konuştu.

“DSİ’NİN İVEDİLİKLE PAMUKLUK BARAJI’NI DEVREYE ALMASI GEREKMEKTE”

Mersin’in yüzde 72’sine hitap eden Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Berdan Barajı’nın şu anda aktif olarak ve tam kapasiteyle çalıştığını dile getiren Avcı, şunları söyledi:

“Devlet Su İşleri’nin ivedilikle Pamukluk Barajı’nı, İsale Hattı’nı ve Arıtma Tesislerini de yapılandırıp, devreye alması gerekmekte. Aksi takdirde daha büyük problemlerle karşılaşacağız. Biz MESKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm kaynaklarımızı izlediğimiz, tüm içme suyu şebekemizi izlediğimiz, bununla beraber yine atıksu arıtma tesislerimizi ve aboneleri izlediğimiz Merkezi Veri Depolama Sistemi dediğimiz SCADA Sistemimiz aktif olarak devrede. SCADA Sistemi ile online müdahaleleri gerçekleştirip, kaynaktan deşarja kadar suyu her basamakta izleyip, kayıp-kaçak oranlarını azaltıyoruz. Şehri belli basınç bölgelerine böldük, bu basınç bölgeleriyle beraber su tüketimlerinin, arızaların düzenli olarak takibini yapıyoruz.”