Kuraklık fıstığı vurdu: Üretim düşünce fiyatlar 90 TL’ye fırladı

Siirt’te kuraklık nedeniyle fıstık üretimi yıllık yüzde 50 geriledi. İç piyasada geçen yıl 70 TL olan fıstık fiyatları bu yıl 90 TL’ye çıktı. Fiyatların yıl sonuna kadar daha da artması bekleniyor.

Siirt’te kuraklık nedeniyle düşen fıstık rekoltesi, fiyatları artırdı.

Kuraklıktan dolayı geçen sene fiyatları 70 liraya satılan fıstık fiyatları, bu yıl üretimin yüzde 50 düşmesinden dolayı iç piyasada 90 lira, dış piyasada ise 120 liranın üstünde satılıyor.

Ürünün az olmasından dolayı fiyatların daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

‘GRAMIN GRAMI YERİNE FISTIK TAKACAKLAR’

Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarında artışın devam edeceğini belirten fıstık satıcı Ramazan Özbilici, fıstık fiyatlarının altınla yarışır hale geldiğini söyledi.

Özbilici, “Geçen yılın yarısı kadar mahsul alabildik. Ana çatlak birinci kalite geçen yıl 70 liradan satılıyordu. Şu anda satış fiyatı 90 liraya satılıyor. Fiyatlar altınla yarışıyor hatta altını da geçmiş durumda” diye konuştu.

Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi ise, “Büyük bir ihtimalle artık düğünlerde ise insanlar gramın gramı yerine bir kilo fıstık takmayı düşünecekler” dedi. (İHA)

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