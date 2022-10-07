Kuraklıkla boğuşan koruma altındaki gölde yeni tehlike

Kırşehir’de göçmen kuşların uğrak noktalarından birisi olan Seyfe gölü ve çevresi 1990 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi. Aynı zamanda birinci derece Doğal Sit Alanı olan gölün yakınlarında altın arama çalışmaları başlatıldı.

İsmail AKDUMAN

Mucur ile Boztepe ilçeleri arasında kalan su kuşlarının beslenme, üreme ve konaklama alanı olarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli sulak alanlarından biri olan ve 187 kuş türünün varlığı tespit edilen Seyfe gölün yakınlarındaki Karacaören köyünde altın arama çalışmaları başlatıldı.

1990 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edilen aynı zamanda birinci derece Doğal Sit Alanı olan gölün yakınındaki Karacaören köyü Kervansaray dağı eteklerinde özel bir şirket tarafından altın arama çalışması başlatıldı. Bölgede yaklaşık 80 sondaj çalışması yapılırken yöre halkı ve siyasiler tepki gösterdi.

“YER ALTI SULARI VE DOĞA KİRLENECEK”

Karacaören Köyü muhtarı Erdoğan Yıldırım, maden arama çalışmalarının doğaya zarar vereceğini belirterek, bölgede yaklaşık 80 tane sondaj yapıldığını söyledi. Köylülerin bölge maden istemediğini dile getiren Yıldırım, “Yaklaşık seksenin üzerinde noktaya sondaj vurdular. Köyümüzde altın işletmesi istemiyoruz. Biz tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz.

Arama yapılan yer, Birinci derece sit alanı olan Seyfe gölü içerisinde bulunuyor ve buralarda aynı zamanda köye ait meralar bulunuyor. Yer altı sularının siyanürle zehirlenmesinden korkuyoruz ve burada altın ya da gümüş çıkarılmasını istemiyoruz. Köyümüzün doğasının bozulmasını istemiyoruz” dedi.

“GÖL KURAKLIK TEHLİKESİ ALTINDA ŞİMDİ BİR DE MADEN ÇIKTI”

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış, son yıllarda gölü besleyen su kaynakları ile ilgili yapılan hatalı uygulamalar ve kuraklık nedeniyle Seyfe gölünün büyük çapta kuruduğunu kaydetti. Bölgede açılacak madenin göle zarar vereceğini ve gölde konaklayan flamingolar dahil çok sayıda kuş türünün buraya bir daha uğramayacağını vurgulayan Satılmış, “Böyle ender bir gölün çevresinde ve ona bağlı mera alanlarında altın çıkarılması o bölgeyi yok edecektir. Seyfe gölü çevresinde altın madeni kurulması ve ayrıştırılması sırasında siyanür kullanılması halinde büyük bir tehlike bizi bekliyor olacak.

Akarsu ve yer altı sularına siyanürün karışması sonucunda gölde ekolojik denge diye bir şey kalmayacak, doğası ve tüm tarımsal faaliyetleri aşırı zarar görecek. Bunlar yaşanırsa Seyfe Gölü ve mera alanı, Seyfe Kuş Cenneti yok olacaktır, tarım üretim bitecektir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İspanya’da kuraklık alarmı! Su kullanımıyla ilgili radikal karar