Kuraklıklar, aşırı soğuklar ve nisan karının ardından havada normalleşme…

Meteoroloji’nin yayınladığı son hava durumu tahmin haritasına göre yurt genelinde hafif yağışlar ve mevsim normallerinde sıcaklıklar görülecek. İstanbul önümüzdeki 5 günde aralıklarla yağış alacak ve 14 ila 16 derece arasında bir sıcaklık hissedilecek. Yurdun kuzey kesimlerinde birçok nokta yağış alırken güney illerimizde parçalı bulutlu ve daha sıcak bir hava gözlenecek.

YER YER SAĞANAK GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu’nun kuzey, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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