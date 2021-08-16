Kuraklıktan sonra çiftçiyi alacaklılar yakıyor

Kuraklıktan etkilenin çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi konusunda Tarım Kredi Kooperatifleri ve kamu bankaları isteksiz davranıyor.

MEHMET SERBES

Kuraklık yaşanan bölgelerde çiftçilerin kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının erteleneceğinin açıklanmasına rağmen, TARSİM’in ve bankaların çiftçilere bu konuda zorluk çıkardığı yönündeki iddialara açıklık getirilmesi isteniyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanı kararnamesine göre kuraklıktan etkilenen 41 ilde çiftçilerin borçları 1 yıl ertelenecek veya ödemesi 5 yıla yayılabilecekti. Ancak bankalar, kendilerine böyle bir bildirim yapılmadığını gerekçe göstererek kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarını ne erteliyor ne de 5 yıl taksitlendiriyor. TARSİM kuraklık sigortası istiyor. İlçe tarım müdürlükleri hasar komisyonun kuraklık tespit tutanaklarını dikkate almıyor” dedi.

ARAŞTIRILSIN

Gürer, bankaların, kredi ödemelerinin erteleneceği yönünde bildirim almadıklarını belirtip, yüzde 24’lere varan dolaylı faiz oranlarıyla çiftçilerin borçlarını ertelemeye zorlandığı iddialarının araştırılmasını istedi. Gürer, “Başta kuraklıktan etkilenen çiftçiler olmak üzere üretime devam etme kararı alan tüm üreticilerin kredi faizlerinin silinerek borçlarının ertelenmesi ve yeni kredi imkânı sunulması gerekir” dedi.

TARSİM’in kuraklık belgesi isteniyor

Çiftçilerin yapılandırma için gittikleri bankalarda olumsuz bir tablo ile karşılaştıklarını aktaran CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Kuraklıktan etkilenen çiftçi bankaya gittiğinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) TARSİM kuraklık belgesi isteniliyor. TARSİM hasar tespitleri, bazı bölgelerde bankalara ulaşmış ama banka TARSİM’in kuraklık sigortasını da istiyor. ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçinin TARSİM’i var, ama kuraklık tanımı yok” dedi.