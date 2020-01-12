Kural tavizsiz uygulanmalı

SÖZCÜ yazarı ve ekonomist Dr. Nedim Türkmen, Tahkim Kurulu’nun Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin başvurularını reddetmesini değerlendirdi. Türkmen, “UEFA’nın son yıllarda getirdiği Finansal Fair Play kuralları gayet net. Zaten harcama limitinin yüzde 30’dan 40’a yükseltilmesi yanlıştı. Bu Anadolu kulüplerine de haksızlık. Onlar 100 harcarken büyükler 400 harcıyor. O zaman Anadolu takımlarının günahı ne” dedi.
PETROL KUYUSU BULMALARI GEREK
Dr.Nedim Türkmen, kulüplerin mali durumunu, “Federasyon şu andaki tutumunu 8-10 yıl önce sergileseydi bu duruma gelmezdi. Oyuncuların vergilerinin artması da ek yük olacak. 4 büyüklerin 12 milyarlık borcu yeniden yapılandırmayla iki katına çıkacak. Kurtulmaları için artık petrol kuyusu bulmaları gerekiyor. Transferden vazgeçmeleri ve ‘Satarsan alırsın’ kuralının tavizsiz uygulanması gerekir” diye konuştu.
İNGILTERE’DEKİ ÖRNEKLER ORTADA
İngiltere’de Finansal Fair Play’in ciddi şekilde uygulandığına dikkat çeken Türkmen, “Orada ceza kesin. Bir kulüp de çıkıp itiraz edemiyor. Dolayısıyla bizim federasyonun da mali disiplin yönünden kırmızı çizgisini net çizmesi lazım. Yoksa 30’dan 40’a çıkartmakla kulüpler düzelmez, daha da çıkmaz bir yola girer. Kulüp lisansı verilirken de mali disiplinin iyi incelenmesi de şart” ifadelerini kullandı.