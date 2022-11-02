Kuran basan matbaalarda hafız dönemi

Cumhurbaşkanlığı yayımladığı yönetmelikle “Kur’an-ı Kerim” basımına ilişkin esasları açıkladı. Buna göre, Diyanet tarafından oluşturulacak Kurul ‘un onaylamadığı eserler basılamayacak. Matbaalarda hafız görev yapacak. Kolilerin üzerine, “Dikkat Kur’an-ı Kerim” yazmak zorunlu olacak.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanlığı, “Kur’an-ı Kerim Basım ve yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik” yayımladı.

“Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan” ifadesiyle başlayan yönetmeliğin amacı şöyle açıklandı:

“Mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan mealli/mealsiz Kur’an-ı Kerimlerin basım ve yayım kriterleri ile bu kriterlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Yönetmelikle basılacak Kuran’ın boyutlarından, kullanılacak yazı tipine kadar standartlar belirlendi. Dijital eserleri hızlandırma ve yavaşlatma programlarında sınırlar getirildi.

TÜRKÇE KARAKTER YER ALMAYACAK

Eserlerde sure ismi, cüz ve sayfa numarası çerçeve dışında uygun şekilde gösterilecek. Mealsiz eserlerde çerçeve içinde Türkçe karakter yer almayacak.

Kullanılacak yazı tipine (font) Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu karar verecek. Kurul’un mührü/onayı olmayan eserler basılamayacak ve yayımlanamayacak.

Yönetmelikte matbaa ve yayınevleri tarafından uyulacak esaslar da detaylı şekilde açıklandı. Bazıları şöyle:

Saman kağıdı veya düşük kalite kağıt kullanılmaz.

Kötü kokulu mürekkep kullanılmaz.

Kanserojen, alerjen mukavva, tutkal, yaldız, cilt bezi vb materyaller kullanılmaz.

Mühür/onay aşamasına kadar basım işleminin bütün aşamalarını takip etmek üzere matbaada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek kriterlere sahip bir hafız bulundurulur.

Eser sayfaları basım işlemi esnasında görevli hafız tarafından kontrol edilir. Hatalı olanlar imha edilir.

Ayetlerin basıldığı kağıtlar ayakaltına ve uygun olmayan yerlere konulmaz.

“DİKKAT KUR’AN-I KERİM”



Hatalı eserlerin, Kur’an adabına uygun bir şekilde geri dönüşümü sağlanır.

Koli üzerine, “Dikkat! Kur’an-ı Kerim” ibaresi yazılır.

Basım işi bittikten sonra, baskıda kullanılan kalıpların yüzeyi kolektörle temizlenerek tüm yazılar silinir.

Kur’an-ı Kerim basımı gerçekleştiren matbaalar, Diyanet tarafından belirlenecek bir komisyon marifetiyle denetlenebilir.

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