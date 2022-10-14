Kur’an-ı Kerim yazılı futbol topu tepki çekti: Satışı durdurulsun

Yunanistan’ın İskeçe ilindeki bir oyuncak mağazasında satılan ve üzerinde ‘Kur’an-ı Kerim’ yazılı futbol topu büyük tepki yarattı. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa futbol topunun toplatılması ve satışının durdurulması için girişimde bulundu. Trampa “Avukat aracılığıyla söz konusu mağazayla iletişim kuruldu. Olayın vahameti kendilerine aktarıldı” dedi.

Yaşar ANTER

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe ilinde bir oyuncak mağazasında satılan ve üzerinde Arapça “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol toplarının satılması İskeçe’deki Türk azınlık arasında tepkiye neden oldu.

Topun fotoğrafı soydaşlar arasında paylaşılınca olaya Müslüman din adamları da tepki gösterdi.

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’nın talimatı üzerine görevlendirilen bir avukat söz konusu mağazayla iletişime geçti. Konuyla ilgili olarak Batı Trakya’da yayınlanan Gündem Gazetesi’ne açıklama yapan İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa şunları söyledi:

“Bir futbol topunun üzerinde ‘Kur’an-ı Kerim’ yazması ve bunun satılıyor olması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu bilgi bize gelir gelmez biz harekete geçtik.

Avukat aracılığıyla söz konusu mağazayla iletişim kuruldu. Olayın vahameti kendilerine aktarıldı. Bunun Müslüman Türk toplumu için bir hakaret olduğu ve son derece yanlış olduğunu izah ettik.

Bizim talebimiz bu futbol topunun hem İskeçe’deki mağazadan hem diğer mağazalardan çekilmesi ve satışının durdurulması.

Ümit ediyorum ki sorumlu kişiler duyarlılık gösterecekler ve gerekeni yapacaklardır. Buna benzer durumların da tekrarlanmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum.”

TOPUN SATIŞTAN ÇEKİLMESİ TALEP EDİLDİ

Olay üzerine İskeçeli bazı soydaşların mağazayla iletişime geçip futbol topunun satıştan çekilmesini talep ettiği bildirildi.

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