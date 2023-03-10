Kur’an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı

Polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak’ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur’an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.’nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu.

D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikayet ve görüntüler üzerine polis, Sedat Ç.’yi gözaltına aldı.

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Şubat’ta derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 25 Şubat’ta gözaltına alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya, tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” denildi. AA-DHA