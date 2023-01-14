Kur’an kursunda iğrenç olay! İki aile şikayetçi oldu, aşçı tutuklandı

Denizli’de bir Kur’an kursunda aşçı olarak çalışan Ali D’nin hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında iki öğrenciyi istismar etti. Ailelerin şikayetiyle Ali D. tutuklandı. Denizli Müftülüğü ise personel ile ilişiğin kesildiğini duyurdu.

Denizli’de yaklaşık 5 ay önce yaşandığı belirtilen olayda, başka bir Kur’an kursunda kadrolu olmasına rağmen Pamukkale ilçesindeki Akköy İmamı Azam Yatılı Kur’an Kursu’nda aşçı olarak görevlendirilen Ali D.’nin hafızlık eğitimi alan 12 yaşlarında iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Ailelerin idiasına göre; iki çocuğa uzun süredir istismar ve tacizde bulunan şüpheli son zamanlarda tacizin dozunu artırdı. Bunun üzerine yaşadıklarını ailelerine anlatan çocuklar olayın ortaya çıkmasını sağladı.

‘DÖVEREK KOVMUŞLAR‘

Ailelerin şikayetinden sonra Kur’an kursu yetkilileri, istismar ve tacizle suçlanan aşçı Ali D.’yi döverek kurstan dışarı attı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli kaçtıktan bir hafta sonra İzmir’de yakalandı.

Denizli’ye getirilen ve burada çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan şüpheli cezaevine konuldu.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konu hakkında inceleme başlattığı, yönetmelik şartlarına uygun olmayan bir personelin neden görevlendirildiği yönünde soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık olayın ortaya çıkması ile birlikte şüphelinin ilişiğinin kesildiğini kaydetti.