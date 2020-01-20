Kur’an kursunda istismar davasında karar!

İstanbul Ümraniye’de kapatılan Fıkıh-Der’e bağlı Kur’an kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri iddiasıyla haklarında “çocuğun cinsel istismarı” ve “eziyet” suçlarından dava açılan ve ilk duruşmada tutuklanan kurs sorumlusu Ömer Işıktekin ile eğitmenler Hacı Serkan Bektaş ve Tarık Bektaş’ın yargılandıkları davada karar çıktı.

MAĞDURLAR DA DURUŞMAYA KATILDI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, mağdur çocuklar ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Son yıllarda Kur’an kurslarında yaşanan olayların bir önyargı oluşturduğunu söyleyen sanık avukatları kursun fiziki yapısının da istismar olayı için uygun olmadığını savundu.

“DİNİ DÜRTÜLERİMİ TATMİN ETMEK İÇİN…”

Son savunması sorulan sanık Tarık Bektaş, “Böyle bir iftiradan dolayı karşınıza geçtiğim için sizden ve heyetten özür dilerim. 12 yaşından beri 5 vakit namaz kılan bir insanım. Ben işletme okudum, kendi dini dürtülerimi tatmin etmek için hocamın dizinin dibine çöktüm. Ben öğretmenim, beraatimi istiyorum. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Benim hayatım ve mesleğim yanacak. Yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak istiyorum” dedi.

Sanık Hacı Serkan B. ise, “Ben kimseyi istismar edecek bir insan değilim, eşcinsel bir insan değilim. Dini yolu seçtim. Üniversite bitirdiğim halde imam olmak istedim. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU CEMAATİ ÇÖKERTME DERDİNDELER”

Sanık Ömer Işıktekin de müştekilerle Allah huzurunda hesaplaşacağını söyleyerek, “Bu adam malımı çaldı, gasp etti diyemezsiniz. Tek iftira atacağınız konu bu. Cemaati çökertme derdindeler. Allah huzurunda da bu insanlar benimle hesaplaşacak” diyerek beraatini istedi.

KARAR AÇIKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanık Ömer Işıktekin’i 5 çocuğa yönelik “çocuğun zincirleme cinsel istismarı”, üç çocuğa yönelik ise “eziyet” suçlarından toplamda 76 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kurs eğitmeni sanık Hacı Serkan Bektaş ise iki çocuğa yönelik “çocuğun zincirleme cinsel istismarı” suçundan toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Tarık Bektaş’a ise bir çocuğa yönelik “çocuğun zincirleme cinsel istismarı” suçundan 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Fıkıh Der isimli yatılı Kur’an kursu sorumlusu ve yöneticisi Ömer Işıktekin hakkında 6 çocuğa yönelik “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan, eğitmenlerden Hacı Serkan Bektaş hakkında 2 çocuğa yönelik “çocuğun cinsel istismarı” ve “eziyet” suçlarından, diğer eğitmen Tarık Bektaş hakkında ise bir çocuğa yönelik “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan hapis istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturma aşamasında tutuksuz bulunan sanıklar, ilk duruşmada tutuklanmıştı.

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