Kur’an Kursu’nda yedi çocuğa istismara 119 yıl 6 ay hapis

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kur’an kursunda cinsel istismara maruz bırakılan 7 çocuğun davası 8 saat süren ilk duruşmada karara bağlandı. Mahkeme, sanık H.A.’ya, nitelikli cinsel istismar suçuyla, toplamda 119 yıl ile rekor düzeyde ceza verdi.

Orhan BOZKURT

Erzurum’daki yedi çocuğun tecavüz ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu belletmeni H.A’ya altı çocuğa nitelikli cinsel istismar ve çocukları hürriyetten yoksun kılma suçundan toplam 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indiriminde bulunmadı.

AVUKATLAR AYRI AYRI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Karar sonrası Erzurum Adliye Sarayı önünde davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ve gönüllüleri ayrı ayrı basın açıklaması yaptı. UCİM avukatları, “Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık” diye slogan atarken, mağdur çocuklardan birisinin annesi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden ile birlikte kameraların karşısına geçti. İki dernek arasında mağdur annesinin basın açıklaması yapmasına yönelik kısa süreli bir gerginlik yaşandı. UCİM Başkanı Saadet Özkan Efe ve dernek avukatları, mağdur annenin basın karşısına çıkarılmasına tepki gösterdi.

MAĞDUR ANNE, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NA SESLENDİ

Adliye önünde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a seslenen anne, “Aslında çok şey söylemek istiyorum. Ali Erbaş… Bu senin onuruna yakışır. Bravo sana, Allah seni ve kurumunu kahrı perişan etsin. Dine zarar veren sensin” ifadelerini kullandı.

“BU BİZİM BAŞARIMIZ DEĞİL ÇOCUKLARININ ARKASINDA DURAN ANNELERİN BAŞARISI”

Avukat Müjde Tozbey Erden ise yaptığı açıklamada, “Bu sanığa verilen bu 119 yıllık ceza tabi ki hepimizin başarısı. Öncelikle ailelerin başarısı. Bu aileler şikayetçi oldukları için, bu davanın arkasında durdukları için sanık bu cezayı aldı. Hiç kimse bunun önünde ve arkasında duramaz. Bu daha bir ilk. Bundan sonraki mücadelemize de devam edeceğiz. Sadece cinsel istismarcı sanık Hakan’ı yargılatmayacağız. Hakan’ın sekiz ay boyunca çocukları cinsel istismar etmesinden dolayıda davamızı sürdüreceğiz.”

“BU KARAR TÜRKİYE’NİN HER YERİ İÇİN EMSAL OLDU”

Av. Erden, Erzurum’da verilen kararın bir emsal olduğunu belirterek “Sanık hakkında verilen cezalarda her hangi bir iyi hal indirimi olmadı. Bu karar Türkiye’nin her yeri için emsal oldu. Bundan sonra ülkemizde tarikatlarda, Kur’an kurslarında, okullarda yapılacak tüm cinsel istismar davalarında, tecavüz vakalarında bu karar emsal olacaktır” dedi.

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