Kuran kursundaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yandı

Yazan:
Alaturka Online
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Bursa’nın Kestel ilçesinde bir Kuran kursunda yatılı kalan 10 yaşındaki Y.K., 2 arkadaşı ile üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynarken yanarak yaralandı. Çocuk hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma: 09:15 – 26 Ağustos 2021 Güncellenme: 09:18 – 26 Ağustos 2021

Kuran kursundaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yandı

Olay, Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi. Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolanyaları birbirlerinin üzerine döktü. Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.’nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı.

Bursa Müftüluğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı’na da bilgi verildiğini açıkladı. (DHA)

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