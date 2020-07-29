Kurban Bayramı için yolculuk yapacaklara “araç bakımı” uyarısı

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı öncesi güvenli ve konforlu bir yolculuk için vatandaşların yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırması gerektiğini belirterek, "Otomobillerin lastik, silecek, far, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerin yapılması hayati önem taşımaktadır." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle tatile çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 23 milyonu aştığını ifade eden Erkoç, bayram nedeniyle birçok araç sahibinin yollarda olacağını ve bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu sayıyı artırdığını söyledi.

Erkoç, bayram tatili süresince uzun mesafe yolculukların yollarda özel araç sayısını artıracağına, kara yollarında hareketlilik ve trafik yoğunluğu yaşatacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yollarda araç sayısının yükselmesi kaza riskini de artırabilir. Salgın sürecinde evlerinde bunalan vatandaşlarımız yazlık beldelere veya memleketlerine giderek bayram tatilini değerlendirmek isteyecektir. Güvenli ve konforlu bir yolculuk için vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırması gerekiyor. Otomobillerin lastik, silecek, far, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerin yapılması hayati önem taşımaktadır. Araçların genel bakımlarının yapılması arzu etmediğimiz durumların yaşanmasını önleyecek, kaza riskini azaltacaktır."

– "Mola vererek yolculuk etmelerini öneriyorum"

Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına da azami ölçüde riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Gideceğimiz yere birkaç dakika önce ulaşmak hayatta kalmaktan daha önemli değil. Vatandaşlarımızı sıcak havalardan bunalıp acele etmemeleri konusunda uyarıyor, sık sık mola vererek yolculuk etmelerini öneriyorum. Ayrıca uykusuz yola çıkmamak ve aşırı sürat yapmamak, bayram tatilini keyifli geçirmemizi sağlayacaktır. Milli ve dini hislerin güçlendiği, maneviyatımızın arttığı Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."