Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor…

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nun Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

KURBAN BAYRAMI’NDA SAĞANAK YAĞIŞ VE BUNALTICI SICAK

Raporda şu bilgiler yer aldı:

“*Bu hafta sonu (17-18/072021) yurdun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

*Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

*Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz bölgelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

*Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

*Halen ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derecenin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ile 12 derecenin üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzey batı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

*Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 31-34 derece, Ankara’da 36-40 derece, İzmir’de 32-36 derece, Antalya’da 33-36 derece, Samsun’da 29-31 derece, Erzurum’da 30-34 derece, Diyarbakır’da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

* Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”