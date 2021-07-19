Kurban pazarında sahte para ile yakalandılar

Daha önce kalpazanların mum kullanarak sahte paraya gerçek hissi verdiği ve bu yöntemle esnafı dolandırdığını belirleyen Denizli Emniyet Müdürlüğü, kurban pazarında yaptığı çalışmalarda iki kalpazanı yakaladı.

Eskihisar’daki canlı hayvan pazarı içinde ve çevresinde piyasaya sahte para sürülmesini ve besicilerin dolandırılmasını önlemek amacı ile çalışmalarını sıklaştıran polis, hayvan pazarı çevresinde faaliyet gösteren iki kişiden şüphelendi.

Araçları durdurulan ve arama yapıla şüphelilerin üzerinden 69 adet 100 liralık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli adliyeye sevk edilen iki şüpheli ‘Parada Sahtecilik’ suçlaması ile tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

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