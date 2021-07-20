Kurbanlık satan besiciler isyan etti! “AKP geldi geleli zarar ediyorum!”





Kurban Bayramı öncesi büyük umutlarla İzmir'e kurbanlık hayvan getiren besiciler, hayal kırıklığı yaşadı. Artan yem, nakliye ve yer kirası ücretlerinden dert yanan besiciler, fiyatları düşük tutmalarına rağmen istedikleri gibi satış yapamamaktan yakındılar. Besicilerden Nadir Gök, "Bu AKP dönemindeki gibi hiç zarar çekmedim. Hep anlımın terini aldım. Bunlar geldi geleli zarar ediyorum. Bu hükümet çiftçiye muhalefet. Çiftçiyi, orta direği batırayım diye çalışıyor" dedi. Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR Kurban Bayramı öncesi büyük umutlarla İzmir'e kurbanlık hayvan getiren besiciler, hayal kırıklığı yaşadı. Artan yem, nakliye ve yer kirası ücretlerinden dert yanan besiciler, fiyatları düşük tutmalarına rağmen istedikleri gibi satış yapamamaktan yakındılar. Besicilerden Nadir Gök, "Bu AKP dönemindeki gibi hiç zarar çekmedim. Hep anlımın terini aldım. Bunlar geldi geleli zarar ediyorum. Bu hükümet çiftçiye muhalefet. Çiftçiyi, orta direği batırayım diye çalışıyor" dedi. Ağrı, Kars, Afyon ve Manisa gibi illerden getirdikleri kurbanlıkları İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeşildere mahallesinde kurulan hayvan pazarında satışa sunan besiciler, fiyatları düşük tutmalarına rağmen müşteri bulamadıklarını söylediler. ANKA Haber Ajansı'na konuşan besiciler, yem fiyatlarının geçen yıla oranla 70-80 liradan 180 liraya çıktığını, nakliye ve yer kirası gibi maliyetlerin de arttığını belirterek hükümete tepki gösterdiler. "HÜKÜMET ÇOCUKLARIMIZI IRGAT YETİŞTİRECEK" Kurbanlık koçları geçen yılki fiyatlardan, 1.500-2.500 TL liradan satmalarına rağmen müşteri bulamadıklarını söyleyen besici Nadir Gök, şöyle konuştu: "Yem fiyatlarından çok ağzımız yandı. Bir daha beslemeyi bile düşünmüyorum. Bizi düşünen yok, yem de aynı gübre de aynı. Gübre 320 liraya çıkmış. Allah'tan korkan yok, kime ne diyeceksin. Yazık vatanımıza, biz sahip çıkmazsak ne olacak halimiz. Korkuyorum, Türkiye 50-60 kişinin, 100 kişinin olacak galiba. Biz ırgat olacağız onlara. Bu hükümet, çocuklarımızı ırgat yetiştirecek. Herkes hakkını alsın, hakkını versin. Siyasetçileri sevmiyorum. Allah'tan korkmasam lanet okuyacağım. Hele bu AKP'ye. Şu çektiğim rezilliğe bakın. Buraya yer için 7 bin lira ödedim. TIR'a verdim 3 bin lira. Yem olmuş 170 bin lira. "MİLLET SAHİP ÇIKMALI YOKSA SONUMUZ PERİŞAN" Ben bu işi hiç bırakmadım. Bu AKP dönemindeki gibi hiç zarar çekmedim. Hep anlımın terini aldım. Bunlar geldi geleli zarar ediyorum. Bu hükümet çiftçiye muhalefet. Çiftçiyi, orta direği batırayım diye çalışıyor. Fakire fukaraya kömür, makarna, çorba, biraz patates, soğan veriyorlar. 'Allah bereket versin diye' oy alıyorlar. Devletin malını yiyene günahımı da oyumu da vermem. Devletin malına sahip çıkacak bu millet, yoksa sonumuz perişan. Allah'a havale ediyorum hepsini. Allah'tan korksunlar." "KREDİYLE ALMIŞTIM, İCRALIĞIM" İzmir'e büyük hayallerle geldiğini ancak hayal kırıklığı yaşadığını belirten Şevket Tosun ise "Satışlar zayıf, vatandaşta para yok. Yem pahalı, çadır yeri pahalı, nakliye pahalı. Bu sene zordayız. Yüz tane hayvanı olan, 10-15 tane anca sattı. Fiyatların geçen senekinden farkı yok. Bin liraya, bin 500 liraya veriyoruz. Bu hayvan Afyon'da da o parayı ediyor. Hayallerle umutlarla geldik ama satamadık, satamıyoruz. Çektiğimiz çile bize kar. Ben krediyle aldım, bankalar şimdi para istiyor. İcralığım, mal da satılmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi. Yüksek maliyetlerden dert yanan bir başka besici Halit Karaca da "Afyon'dan İzmir'e 2 bin liraya geliyorduk, şimdi 5 bin liraya yükseldi. Yer parası iki katına çıktı. Yem zaten pahalı. Maliyetler yükseldi. İster istemez kurban fiyatları da yükseliyor" dedi. "YEM FİYATLARINI KARŞILAYAMIYORUZ" Vatandaşın fiyatları yüksek gördüğünü belirten Muammer Tosun ise "İşlerimiz iyi gitmiyor. Satamıyoruz. Geçen sene 2.500 liraya veriyorduk, bu sene 3 bin diyoruz. Halkta para yok. Zarar ediyoruz, fiyatlar yemi karşılamıyor ki. Yem ucuz olacak ki biz de halka ucuz yedireceğiz. Yem fiyatları 170-180 civarında. 300 hayvanım var, günlük yarım ton yem yediriyorum. Günlük yem masrafım bin lira" diye konuştu. Ağrı'dan İzmir'e gelen Orhan Bozbay, "Geçen sene biraz daha iyiydi. Pandemiden dolayı sıkıntılar var. Fiyatlar geçen seneye göre yemden, samandan dolayı biraz pahalı. Masraf biraz fazlaydı. Başta 15-20 isteyenler, şu an 3 bin lira aşağı çekmiş vaziyette. Yem bu sene 170 lira. Kepeği 50 liraya alıyorduk, bu sene 80 lira. Masraflar bu sene ağır geldi. Devletten herhangi bir yardım da gelmedi" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kurbanlık #kurbanbayramı #besiciler #haber #hayvancılık #akp #akparti #haberler